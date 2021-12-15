نتائج الانتخابات: في كل تأخيرة خيرة

تأجيل وتعطيل وعلى غرار في كل تأخيرة خيرة، نتائج الانتخابات تنتظر المصادقة ولائحة الاعتراض تتزايد بالادلة والطعون ومتابعون يؤكدون لا خيار امام قوى الاطار سوى الحوار

مفاوض او معارض خيارانِ لا ثالث لهما امام القوى التي لم تحقق نتائج مرضية في انتخابات ألفين وواحد وعشرينوعلى الرغم من المعترك القانوني الذي تخوضه هذه القوى بأدلة تدين النتائج بشبهات تزوير إلا أنها قد لا تكسب الدعوى لصالحها في محاولة الغاء الانتخابات على حد قول بعض المتابعينتأجيل المرافعة بالدعوى المعنية بإلغاء نتائج الانتخابات إلى يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي جاء لاستمرار النظر بالطعون المقدمة من قبل الاطار التنسيقي والكتل الأخرى طعون لن تقلب المعادلة ولن تغير من مجرى الاحداث والمعترض سيتجه للتفاوض او البقاء كمعارضة تراقب وتقيم