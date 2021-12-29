بالفيديو مشهد ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ليس كما قبله

ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ليس كما قبل المشهد اتضح اكثر بتغريدة اوضح فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شكل الحكومة المقبلة وسط توقعات سياسية بان الانسداد الذي رافق المشهد الانتخابي شبه انتهى والجميع امام طريقين اما المشاركة او المعارضةانطوت صفحة النتائج والمشهد الانتخابي حسم والكفة للفائزين وما بعد ذلك الانظار تتجه صوب قبة البرلمان التي سيعلن من خلالها الكتلة الكبرى صاحبة القرار في التشكيلة الحكومية وبالعودة الى اخر تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يبدو ان ملامح الكتلة واضحة بعد تجديد الدعوة وباصرار الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية لا شرقية لا غربيةالاصرار على حكومة لا شرقية لا غربية سيضع القوى المعترضة وتحديدا الاطار التنسيقي امام خيارات محدودة جدا وبأتجاهين الاول اما التفاوض والحوار والثاني البقاء على الاعتراض وعدم المشاركة والذهاب نحو تشكيل جبهة سياسية معارضة تشخص الاخطاء وتقيم الاداء بحسب جهات معنية