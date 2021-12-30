بالفيديو بوادر الانفراج السياسي على الابواب مع دعوة المتظاهرين للانسحاب

ضباب الخلاف السياسي بدأ ينقشع عقب تقديم الاطار التنسيقي شكرا للمتظاهرين ودعوتهم للانسحاب من جهة ولقاء زعيم التيار الصدري بقادة الاطار التنسيقي في الحنانة من جهة اخرى

بوادر الانفراج السياسي باتت تلوح في الافق عقب تقديم الاطار التنسيقي شكرا للمتظاهرين ودعوتهم للانسحاب من امام بوابات الخضراء بعد اعلان المحكمة الاتحادية لقراراتها التي وصفها الاطار بالمحترمةوفي الجهة المقابلة بدأت الزعامات السياسية الاخرى بالتحرك لحلحلة الاشكاليات وتذويب ماتبقى من خلاف..اخرها لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بكل من العامري والخزعلي والفياضوتتوقع اطراف عدة بدء جلسات مجلس النواب في الايام القليلة المقبلة بحسب الدستور الذي يحتم على رئيس الجمهورية استدعاء النواب لعقد اولى الجلسات بعد اسبوعين من مصادقة المحكمة على النتائج