مراقبون : نقاشات القوى السياسية تتجه نحو توافقية الاغلبية

عقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات, اصبحت جميع الاطراف امام الامر الواقع الذي يدفعها للمضي بصورة جادة في حوارات قد تفضي الى تحقيق التوافقية في تشكيل الحكومة المقبلة.تدخل العملية السياسية في مرحلة النقاشات الجادة لتشكيل الحكومة المقبلة, حكومة يريد البعض أن تكون اغلبية وطنية فيما يسعى أخرون لجعلها توافقية, ومع استمرار هذا التشنج بالموقف يتحدث مراقبون عن احتمالية تصويب المفاوضات نحو تحقيق توافقية الاغلبية بين الاطراف المتخاصمة.وفي الاطار ذاته يرى أخرون أن ثمة انقسامات قد تحصل في صفوف بعض القوى تبعاً لمصالحها الحزبية, ثم بعدها سيتضح شكل الكتلة الاكبر التي ستأخذ على عاتقها مهمة تأسيس اركان الحكومة الجديدة.ومن بين هذه الصراعات لا ينبغي للقوى السياسية ان تغض النظر عن التوقيتات الدستورية التي سيتسبب تجاوزها في ادخال البلد بمضمار ازمات تنعكس سلباً على واقع البلد.