بالفيديو حظوظ التجديد للرؤساء المنتهية ولايتهم ضئيلة جدا

في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكا محموما بين القوى لحسم تحالفاتها، رجح مراقبون حدوث خلافات قوية على تمرير مناصب الرئاسات الثلاث، فيما يرى آخرون أن الخلافات على الاسماء المرشحة للحكومة الجديدة ستبلغ ذروتها حتى تمرير آخر حقيبة وزاريةاتفاق يقابله اتفاق وتمرير منصب سيسهل كثيرا تمرير بقية المناصب ولو بشكل تدريجي وعلى هذا السياق اعتادت القوى السياسية في كل تشكيلة حكومية حسم المناصب الرئاسية التي تبدأ برئيس البرلمان وتنتهي بالحقيبة الوزارية على حد قول متابعينومن شروط تمرير المناصب الرئاسية بطريقة سلسة من دون اي تعقيد بحسب بعض التسريبات من داخل غرف الاجتماعات، هو اصرار اغلب القوى على عدم التجديد للرؤساء المنتهية ولايتهم رغم ان البعض يدفع باتجاه التجديد للرئاسات الثلاث بسلة واحدة