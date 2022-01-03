اين تذهب اموال الجباية المخصصة لاعادة تأهيل الطرق والجسور؟

يعاني جسر محمد القاسم الواقع في جانب الرصافة ببغداد من نقص كبير بالخدمات خاصة ما يتعلق بالحواجز الوسطية وانتشار المطبات والحفريات التي باتت تربك عملية السير عليه.تحوّل جسر محمد القاسم إلى أحد الطرق التي تسبب مشاكل للمواطنين تحديدا سائقي المركبات. وذلك نتيجة تعرضه لنقص بالخدمات فالحواجز الوسطية محطمة ولا يختلف الامر عن الجانبية والوسطية فهي الاخرى تعاني من تكسر باجزاء كبيرة منها اما الحفريات والمطبات فقد باتت تتسبب بحوادث مرورية تنتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.نقص الخدمات بجسر محمد القاسم الواقع بجانب الرصافة من العاصمة بغداد فتح باب التساؤلات من قبل مواطنين ابرزها اين تذهب الجباية المالية التي تؤخذ منهم عند بيع وشراء المركبات بمواقع التسجيل المرورية.. لياتي الرد من قبل دائرة المرور بأن الجهتين المسؤولتين عن اعادة تاهيل الطرق والجسور هما امانة بغداد ووزارة الاعمار والاسكان.جسر محمد القاسم الذي يعد اكبر الجسور بجانب الرصافة.. لا يختلف حاله عن بقية الطرق والجسور في بغداد او بقية المحافظات حيث الاهمال ونقص الخدمات، صور اعتاد عليها المواطنون منذ سنوات طويلة .