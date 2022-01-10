البنك المركزي يطلق مبادرات لدعم المواطنين العراقيين

تتميز مبادرة البنك المركزي لدعم المشاريع بما تقدمه من تسهيلات للمواطن فضلا عن شمولها لجميع القطاعات الصناعية والمهن مما يجعلها مستمرة مع امكانية تطويرها وتوسيعها.من بين مبادرات مختلفة ومتنوعة, ذاع صيت تلك التي تبناها البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة منها, وما يميزها حسب ما تحدث به المسؤولون هو حجم الفائدة المنخفض وضمن فترات سداد مقبولة وتسهيلات تجعل الطريق سلساً لتحقق هذه المشاريع على ارض الواقع.ولم تقف حدود هذه المبادرة عند دعم المشاريع أنما توسعت لتشمل تمويل القروض السكنية, لتحقق الفائدة للمواطن رغم الظروف الصعبة التي كان يمر الوضع العام في البلاد.ولا تستثني هذه المبادرة أي من المشاريع بمختلف القطاعات الصناعية والمهن, مما يجعلها مبادرة مستمرة وقابلة للتطور والتوسع لتحقق الدعم الذي يحتاجه المواطن.