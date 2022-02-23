العراقيون في اوكرانيا في حال من القلق والخوف ومطالبات بتحرك الحكومة‎‎

مع تسارع وتيرة الأحداث والتحشيد العسكري على الحدود بين روسيا واوكرانيا ، يعيش سكان المدن الاوكرانية حالة من القلق والرعب بسبب المخاوف من اجتياح الدب الروسي لمدنهم، ومن بينهم الجالية العراقية المتواجدة داخل الاراضي الاوكرانية فضلا عن الطلبة الذي يكملون دراساتهم في الجامعات والمعاهد الاوكرانية.حيث قامت السفارة العراقية في كييف بمفاتحة أكثر من خمس وعشرين جامعة ومعهد اوكراني يدرس فيها طلبة عراقيون، لتزويدها بمعلومات تفصيلية عن اوضاعهم واعدادهم مع منحهم اجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الامني، وسط مطالبات بضروة تأمين رحلات كافية وآمنة لنقل جميع العراقيين الراغبين بالعودة الى البلاد.ومن المتوقع ان تكون هذه الأزمة بداية لحرب باردة بين المعسكرين الشرقي بقيادة روسيا والغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بعد رغبة أوكرانيا الواضحة في الانضمام للاتحاد الاوروبي، وهو ما لاقى بمعارضة ورفض قاطع من قبل روسيا باعتبار ان هذا الانضمام سيمثل انفصالا واضحا بين اوكرانيا وروسيا وهو عكس ما يضعه الرئيس بوتن في سياستها وهو إضعاف الاتحاد الاوروبي ومحاولة ارجاع قوة الاتحاد السوفيتي مرة أخرى.