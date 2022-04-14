بغداد على موعد مع تظاهرة "الشعب هو الحل"‎‎

تحت عنوان الشعب هو الحل يستعد الشارع العراقي في بغداد وباقي المحافظات للخروج بتظاهرة سلمية احتجاجا على حالة الانسداد السياسي التي القت بظلالها على مجمل اوضاع البلاد كالاقتصادية والخدمية.في البصرة الشارع يحشدُ لتظاهرةٍ شعبيةٍ سلمية يوم الجمعةِ المقبلِ امتعاضاً من سوء الاوضاعِ واحتجاجا على تفاقمِ البطالة وشحِ فرص العمل هناكمواطنون: الضغط الشعبي في ظل الازمات الحالية هو الحل الأمثلِ لأيصال اصواتنا .ومن البصرةِ الى بغداد لايختلف التحشيد لتظاهرةٍ عنوانها الشعب هو الحل وذلك رداً على القوى السياسية العاجزة عن ايجاد مخرجٍ للانسداد الذي انعكس سلباً على حياة المواطن من الناحية الخدمية والاقتصادية.بعد ما دخل الشارع على خط الازمة بتظاهرة مرتقبة عنوانها الشعب هو الحل .. يرى متابعون ان الضغط الشعبي سيضع القوى السياسية في حرجٍ قد يصل بتداعياته الى قرارات مصيرية.