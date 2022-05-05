لمنع حزب العمال من استهداف أراضيها... تركيا تطرح هذا الخيار‎‎

تدرس تركيا خيار المنطقة الآمنة شمالي العراق كحل لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لاسيما بعد عملية "قفل المخلب" الاخيرة التي اطلقتها ضد مسلحي الحزب،، فيما يستبعد عراقيون تحقيق هذا الهدف بسبب المتغيرات الدولية.لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.. تناقش تركيا خيار المنطقة الآمنة شمالي العراق كأحد الحلول لمنع مسلحي الحزب من القيام بعمليات في أراضيها.. وهذا ما عملت على تحقيقه عملية "قفل المخلب" الأخيرة التي أطلقتها تركيا ضد مسلحي البه كة كة.هذا الخيار لم يصدر بموقف صريح من تركيا، لكن خبراء امنيين يتحدثون عنه كجزء من التصور التركي لإيجاد حل دائم لمسألة حزب العمال الكردستاني، خاصة مع وجود تجربة "ناجحة" لتركيا شمالي سوريا، رغم اختلاف الظروف والأسباب..حكومة اقليم كردستان الحليف الأبرز لتركيا ، بدت قلقة من هذا المسار، باعتبار أن ميدان تلك المنطقة سيكون قرى ومناطق في الإقليم إذا ما نُفذ بالفعل،، بحسب قيادات كردية ترى إن المنطقة الآمنة التي تخطط لها تركيا ستكون صعبة الهضم، خاصة على العراق وإيران، وحتى الجانب الأميركي، لافتين الى أن هذا المسار يمكن الاستعاضة عنه بالخطة التي طرحها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عام 2008، التي تنص على إخراج عناصر حزب العمال من العراق، وإجراء مصالحة شاملة في تركيا، على ان تكون مواجهة حزب العمال سياسية، وتنبع من الداخل التركي.وبحسب خبراء امن عراقيين فان مقاربة المنطقة الآمنة، بعيدة عن الميدان، وان التحركات الجديدة سواء من الجانب التركي أو حتى العمليات العسكرية العراقية الجارية في سنجار، تأتي ضمن متغيرات دولية وإقليمية، يتعلق بعضها بملف الغاز الذي تضرر جراء الحرب الروسية الأوكرانية،، لاسيما في ظل وجود ست مناطق نفطية في حدود سنجار، يتوقع أن تضم مخزونا كبيرا من النفط والغاز الطبيعي، بحسب تقارير جيولوجية .