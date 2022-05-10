عقب ارتفاع نسب الفقر.. . وزارة التخطيط تجري مسحا ميدانيا‎‎

أجرت وزارة التخطيط مسحا ميدانيا تجريبيا لعدد من المناطق داخل العاصمة بغداد، فيما كشفت بان المسح سيستمر ليشمل كل المحافظات العراقية.

مسح ميداني لعدد من المحافظات العراقية.. .خطوات شرعت بها وزارة التخطيط من أجل رصد نسب الفقر ومستوى المعيشة وغيرها العشرات من التفاصيل الخاصة بالمواطن..هذا المسح الذي سيستمر لأكثر من سنة تشترك فيه العديد من الجهات الداعمة والممولة أبرزها الامم المتحدة

مسؤولون بالوزارة كشفوا بان الخطوات التالية هى تقديم المسح للجهات المختصة المحلية والاممية من اجل البدء بدراسة رفع المستوى المعيشي للمواطن على أساس الأرقام والبيانات المسجلة

وبحسب مختصين فإن الوزارة لم تجر مسحا ميدانيا منذ العام الفين وسبعة الى الان،،اي ان بيانات المواطنين لم تحدث منذ خمسة عشر عاما الى اللحظة.