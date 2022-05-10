مخاوف شعبية من تفشي فيروس الحمى النزفية ‎‎

يتخوف المواطنون في صلاح الدين من تفشي فيروس الحمى النزفية بسبب غياب الرقابة الصحية عن أماكن ذبح المواشي. يأتي ذلك في وقت خصص للمحافظة ما يقارب مئتي مليون دينار لمشروع مجزرة الاغنام لكن التلكؤ والفساد حالا دون اكمالههنا تذبح وتقصب الأغنام حيث رائحة الجيف المنتشرة في كل مكان ولدت مخاوفُ من تفشي الحمى النزفية في سامراء وغيابُ الرقابة عن المشهد ينذر بكارثة حقيقية تابعونا في هذا التقرير.الحمى النزفية فيروس جديد بات شبحا يطارد العراقيين، بعد تسجيل عدد من الإصابات في هذا الوباء وسط مخاوف من تفشي المرض كجائحة كورونا حيث شكا المواطنون من ذبح المواشي في غير اماكنها المخصصة دون اي رقابة صحية قبل وبعد نحرها.مجزرة الاغنام في المدينة كبقية المشاريع التي أطاح بها التلكؤ والفساد في المحافظة، مشروع كلف ما يقارب 200 مليون دينار لكنه لم ينجز لأسباب مجهولة.