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الانسداد السياسي يعطّل تشكيل الحكومة

بالفيديو

2022-05-17 | 05:26
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الانسداد السياسي يعطّل تشكيل الحكومة

المصدر:
السومرية
489 مشاهدة

الخلافات تعصف بالمشهد السياسي وتعطل تشكيل الحكومة

تعددت المبادرات السياسية واختلفت مسمياتها ولا يزال الانسداد يتسيد المشهد السياسي في البلاد, يأتي ذلك في وقت يتطلع الشارع العراقي الى تشكيل حكومة مقتدرة تلبي طموحاته وتنهي أزماته

اكثر من ستة اشهر انقضت على انتهاء موعد الانتخابات التشريعية ولا يزال الانسداد والخلافات يهيمنان على المشهد السياسي في العراق .. وفي هذه الأثناء ينتظر العراقيون مبادرات جديدة يمكن أن تمثل حلحلة للأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ سبعة أشهر .

تأتي هذه الآمال الشعبية في وقت عجزت جميع المبادرات السابقة التي طرحتها القوى التقليدية في التوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد والناجمة عن عدم قدرتها على تشكيل حكومة بعد أشهر عدة على إجراء الاقتراع النيابي في ظل معركة كسر إرادات بين القوى السياسية المتنافسة

المستقلون طرحوا مبادرة تكونت من سبع نقاط للخروج من الأزمة الراهنة ابرزها التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، وتشكيل كتلة نيابية تضم النواب المستقلين , فيما طالبوا الكتل الأخرى إلى التكتل معهم لتشكيل الكتلة الأكبر كما تضمنت المبادرة التأكيد على أن يتسم رئيس مجلس الوزراء الجديد بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة ، مع وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية

واكد المستقلون على تضمين البرنامج الحكومي وإنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع وبينما يعلق البعض الآمال على هذه المبادرة ويعدها سفينة للنجاة من امواج الخلافات والتجاذبات .. يرى طيف سياسي آخر ان هذا المبادرة لم تأت بشيء جديد بل كانت كسابقاتها ولا يمكن ان تشكل حكومة تلبي تطلعات الشعب مالم يجلس الخصوم الى طاولة حوار واحدة يكون مبدأ التنازل فيها منطلقا لبدء غمار المفاوضات .
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