هذا الشارع الرئيسي في الدورة بحال يرثى لها!‎‎

شكا اهالي حي المهدية الثانية التابع لمنطقة الدورة من انتشار الحفريات باحد شوارعها الرئيسة، رغم وعود من ممثلي المنطقة باكساء الشارع قبل وصولهم الى البرلمان .توضح الصورة هنا في حي المهدية الثانية التابع لمنطقة الدورة حجم معاناة المواطنين، حيث يفتقد أحد الشوارع الرئيسة لأبسط الخدمات.برج معاناة المواطنين مستمرة.. وهذا الشارع في حال يرثى لها رغم وعود انتخابية سابقة باصلاحه واظهاره بأبهى حُلة بحسب أهالي المنطقة.تقصير من الدوائر الخدمية، ووعود انتخابية نيابية لم تطبق على أرض الواقع جعلت من المواطن يفقد الثقة باغلبية المسؤولين الذين تكفلوا بخدمة الوطن والمواطن.