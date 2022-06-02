بسبب استمرار حالة الانسداد السياسي.. يأس شعبي قد يتحول الى غضب عارم.



حالةٌ من اليأسِ العميق تعيشُها الاوساطُ الشعبية، الامرُ الذي قد يتطورُ الى غضبٍ عارمٍ في حالِ استمرار ِالصراع ِ والانسدادِ السياسي اللذين يضرانِ بشكلٍ مباشر ٍ مصلحةَ المواطن.

مع استمرار التوترات السياسية، يدور بين الاوساط الشعبية سؤال يثير القلق والتوتر.. وهو هل سيطول أمد تشكيل الحكومة والاجابة تبدو واضحة خاصة مع غياب بوادر حسم الإشكالات تحديداً على الساحة السياسية، هذه الاشكالات التي لطالما تلقي بظلالها السلبية على المواطن المثقل من الازمات وتداعياتها.

الحالة التي يعيشها المواطن وصلت به الى مرحلة اليأس والاحباط، إثر ما يراه من صراعات على المناصب والمغانم بعيداً عن مصالحه، هذا اليأس قد يتحول بين ليلة وضحاها الى غضب عارم يعيد الى الاذهان مشهد الاحتجاجات الناقمة على الطبقة السياسية.



ويبدو أن حسم هذا الصراع يتوقف على كلمة فصل مصدرها المحكمة الاتحادية، خاصة بعدما حصل ويحصل من تجاوز للمدد الدستورية، إذ أن المواطن يعول على القضاء في تقويم مسار العمل السياسي بخضم هذه الازمة.