ابو همام يفقد منزله في قضاء بيجي... ويطالب بالتعويض‎‎

جاءت قرارات لجنة رفع التجاوزات لتزيد معاناة مواطن من صلاح الدين بعد قيام الارهاب بتدمير اجزاء من منزله لتطيح به اليات التجاوزات بالكامل على الرغم من امتلاك صاحب الدار المستمسكات الثبوتية لعائدية الدار.بعد تدمير جزء من منزله بالهجمات الإرهابية ، جاءت لجنة التجاوزات لتطيح ما تبقى منه بالكامل في وقت كان ينتظر فيه تعويضه من الجهات المعنية، ابو همام من أهالي قضاء بيجي في صلاح الدين يناشد عبر السومرية لاستعادة حقوقه حاملا معه سند الدار التي يمتلكها منذ اربعين عاما.مديرية بلدية القضاء دعت المواطن المتضرر الى التوجه للقضاء وتقديم الوثائق التي تثبت عائدية المنزل له وفق ما يمتلكه من خرائط وسندات .وبحسب مختصين فان تضارب عمل اللجان الحكومية قد يسبب احيانا ضررا للمواطن الذي يقع عليه حيف.. عازين ذلك الى غياب التخطيط في العمل وسوء الادارة في بعض المؤسسات.