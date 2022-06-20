افتتاح مركز لعلاج المدمنين على المخدرات‎‎

بعد تسجيل أرقام عالية لعدد المدمنين على المخدرات وبالتالي صعوبة استيعابهم في المراكز الصحية، افتتحت وزارة الصحة مركزا لاعادة التأهيل النفسي لمعالجة حالات الادمان.العراق يتحول من ممر لنقل المخدرات الى سوق لترويجها وبيعها وتعاطيها من قبل فئات عمرية مختلفة سواء من الشباب او الاناث، حتى وصل الحال لعدم قدرة الاماكن المخصصة للتأهيل النفسي لاستيعاب المتعاطين، وعلى اثر ذلك قررت الجهات المعنية فتح مركز متخصص لعلاج المدمنين على المخدرات يحتوي على مئة وخمسين سريرا.هذه الظاهرة وصفت كمعركة شرسة تخوصها القوات الامنية التي ضبطت كميات كبيرة من المخدرات ووضعت خلف القضبان ستة الاف شخص متاجرا بها منذ مطلع العام الحالي، هذه الارقام وبحسب معنيين قابلة للزيادة كون آفة المخدرات بدأت تتفاقم يوما تلو اخر.