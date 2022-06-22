صلاح الدين: الواقع الصحي وتلكّؤ المشاريع‎‎

تعاني غالبية المؤسسات الصحية في صلاح الدين من التهالك حيث مضى على بناء العديد منها اكثر من خمسين عاما، فيما توقفت خمسة مشاريع كبرى لبناء المستشفيات وهو ما انعكس سلبا على الواقع الصحي وتقديم الخدمات للمواطنين."تق"دائرة صحة صلاح الدين تسعى ومنذ أعوام لتحسين الواقع الصحي الذي تعيشه المحافظة، لاسيما بعد تهالك اغلب مستشفياتها التي مضى عليها أكثر من خمسين عاما، خمس مستشفيات تعد من أكبر المشاريع في المحافظة قد توقف العمل بها منذ سنوات، فيما تعوّل الدائرة على إنجاز تلك المشاريع لتقديم أفضل خدماتها للمواطنين ..هنا وتحديدا في مستشفى سامراء العام والتي بنيت منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي تؤدي خدماتها للمواطنين على الرغم من تهالك بنايتها، واقترابها من الخروج عن الخدمة إلا أن دائرة الصحة تعمل على صيانتها باستمرار.