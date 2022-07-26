بشرى سارّة إلى أهالي كربلاء: مدارس جديدةَ!‎‎

تشكو محافظة كربلاء من قلة المدارس وتأثيرها على واقع التعليم في المحافظة خلال السنوات الماضية ، فيما تحرص الحكومة المحلية على سد النقص الحاصل في الابنية المدرسية للقضاء على ازدواجية الدوام.لسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية فضلاً عن القضاء على الدوام المزدوج والثلاثي في المحافظة اكدت الحكومة المحلية في كربلاء دخول مدارس حكومية الخدمة خلال العام الدراسي الجديدالقائمون على المشروع أكدوا أن المدارس الحديثة التي أنشئت تتميز بمواصفات عالية من خلال احتوائها على أقسام تتخصص بمواد الحاسوب والمختبرات المتطورة حديثاً.لفك الاختناقات في المدارس القديمة تحرص حكومة كربلاء المحلية على إنشاء مدارس جديدة تستوعب أكبر عدد من التلاميذ الذين كانوا يعانون من الدوام المزدوج والثلاثي طيلة الفترة السابقة.