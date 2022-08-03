دعم الاحتجاجات الشعبية: المواكب تستمر بتقديم وجبات الطعام للمعتصمين

على خلفية الاعتصام المفتوح داخل مبنى البرلمان ومع استمرار توافد المتظاهرين للمشاركة بالاعتصام تطوعت بعض المواكب الحسينية لتقديم الطعام والشراب للمحتجين, حيث باشرت هذه المواكب منذ اول ايام الاعتصام بنصب السرادقات خارج مبنى البرلمان للمساهمة بدعم للمتظاهرينولليوم الرابع على التوالي تباشر المواكب قرب مبنى البرلمان بتقديم وجبات الطعام المختلفة، فيما اكد القائمون عليها استمرارهم بدعم الاعتصام رغم قلة الامكانيات الماديةوكان المحتجون قد اكدوا على مطالبهم والمتضمنة توفير الحقوق التي تكفل لهم حياة كريمة، فضلا عن تشكيل حكومة تتمتع بالنزاهة بعيدا عن المحاصصة وتدوير الوجوه ذاتها