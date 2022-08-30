مشاهد توثق حظر التجوال في العاصمة بغداد

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل ذلك العجلات والمواطنين اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر (أمس الاثنين).بعدها، أعلنت المشتركة، الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظات البلاد، بدءاً الاثنين من الساعة السابعة مساءً وإلى إشعار آخر.وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.