رغم احتياج المواطن لها تأخر في تمرير الموازنة.. فيديو

ولم يلبِ البرلمان بحسب متابعين احتياجات الشارع العراقي بعد اشهر من التأجيل وانعقاد بضع الجلسات التي لم تقدم شيئا بل اخرت من تشريع القوانين المهمة.ومن الاسباب الرئيسة التي دفعت الى تأخر التصويت على الموازنة هي استمرار حكومة تصريف الاعمال.. والتي لا تستطيع القيام بدور الحكومة الدائمية بطرح المشاريع بتمرير القوانين المهمة والضرورية.