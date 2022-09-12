المبعوثة الاممية في العراق تستعد لجولة بين الفرقاء حلا للأزمة

في بغداد تستعد المبعوثة الأممية ، جنين بلاسخارت، للبدء بحراك جديد عقب انتهاء الزيارة الاربعينية، لاجراء حوارات تهدف إلى الحفاظ على الهدوء الذي شهده العراق في الأيام الأخيرة، مع السعي للتحضير لجولة ثالثة من الحوار الذي يرعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وتستند المبعوثة الاممية على جملة ادوات قد تمكنها من تحقيق الضغط على الفرقاء، لضمهم الى طاولة الحوار الوطني وايجاد المخرج لحالة الانسداد القائمة.ويأتي الحراك الاممي الجديد مرافقاً لمخاوف سياسية وشعبية، من تكرار الصدام المسلح ، الذي اثر على الوضع العام في عموم البلاد.