بالفيديو انتشار المواكب في كربلاء لتقديم الخدمة للزائرين

في هذا الوقت من كل عام، تغص الطرق المؤدية صوب محافظة كربلاء بالمواكب الحسينية التي باشرت بنصب الخيم والسرادقات من اجل تقديم الخدمة للزائرين المتوجهين الى مرقد ابي الاحرار الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام، حيث تقدم هذه المواكب انواع الطعام والشراب وتوفر اماكن للراحة والمبيت وحتى الارشادات الطبية للحد من انتشار الامراض الانتقاليرجال ونساء وشباب من مختلف الاعمار، كرسوا وقتهم وحياتهم خلال هذه الفترة لخدمة الزوار، فهذه المرأة المسنة تقوم بتقديم الخدمات للنساء الزائرات وتشرف على اعداد وتقديم الطعام دون اي كلل اوملل.