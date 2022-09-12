ملايين الزائرين يزحفون صوب كربلاء لاحياء الزيارة الاربعينية

تشهد محافظة كربلاء توافد ملايين الزائرين من حدب وصوب لاحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، فيما دخلت الحكومة المحلية حالة الاستنفار القصوى لتأمين الزيارة





يستمر توافد الزائرين بأعداد كبيرة والذين قدموا من داخل وخارج البلاد صوب محافظة كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام لاحياء زيارة الأربعينية وسط استنفار أمني وخدمي لاستقبالهم



الحكومة المحلية وأصحاب المواكب الحسينية يواصلون تقديم جميع الخدمات الأساسية للزائرين من خلال توفير وجبات الطعام والشراب واماكن الراحة والمنام