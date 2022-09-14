بالفيديو: جهود حثيثة للمواكب لتقديم الخدمات الى الزائرين وانتشار أمني كثيف‎‎

ايام معدودات وتحل ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام ولاتزال المواكب الحسينية بين النجف وكربلاء تواصل الثبات لتقديم الخدمات للزائرين المتوجهين سيرا على الاقدام صوب كربلاء المقدسة.انتشار المواكب على طول الطريق الجنوبي بين النجف وكربلاء وكثافة الزوار ترسم لوحة فنية لعشاق الامام الحسين عليه السلام ونصرتهم للمظلومية.وعلى طول الطريق تنتشر القوات الامنية بكافة صنوفها لتأمين زيارة الاربعينية وسط تحد كبير للبدء بالتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة.ايام تفصلنا على زيارة الأربعين وثمانون كيلو مترا يقطعها الزائر من النجف إلى كربلاء قد لايستطيع الوصول في الوقت المحدد لكن كرم المواكب العراقية يغريه بالسير البطيء.