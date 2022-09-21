انخفاض منسوب دجلة يكشف مدن تحت الماء

مع انتشار الجفاف وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحّر المتسارع أصبح العراق واحدا من أكثر بلدان العالم عرضة لعواقب تغيّر المناخ، بحسب الأمم المتحدة، التي اكدت ان تراجع معدل الأمطار والآثار السلبية للسدود المبنية في تركيا اثر بشكل كبير على انخفاض منسوب نهر دجلةفبسبب الجفاف، خفض العراق هذا العام المساحات المزروعة في كل أنحاء البلاد ما تسبب بنزوح أكثر من ثلاثة الاف وثلاثمئة أسرة بسبب العوامل المناخية في عشر مقاطعات من وسط البلاد وجنوبها، وفقا لتقرير نشرته المنظمة الدولية للهجرة في المقابل حذّرت الأمم المتحدة من أن ندرة المياه والتحديات التي تواجه الزراعة المستدامة والأمن الغذائي هي من الدوافع الرئيسة للهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية في العراق.وتتهم السلطات العراقية تركيا بقطع المياه عن طريق احتجازها في السدود التي أنشأتها على المجرى قبل وصوله إلى البلاد فيما تؤكد الإحصاءات الرسمية ذلك، فمستوى نهر دجلة لدى وصوله من تركيا هذا العام لا يتجاوز خمسة وثلاثين في المئة من متوسط الكمية التي تدفقت على العراق خلال المئة عام الماضية.