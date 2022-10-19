الديوانية تباشر بحملة لرفع التجاوزات على الارصفة

حملة لرفع التجاوزات من الاماكن العامة والاسواق تقوم فيها بلدية الديوانية ومن ضمنها رفع المواكب الحسينية المتجاوزة التي بقيت على الارصفة على الرغم من انتهاء موسم خدمة الزائرين، فيما يستغلّها البعض موقعا للبيع وتسبّب زخما للمارّة، كما أمهلت أصحابها اسبوعين لرفعها.ممثلية المواكب الحسينية أبدت استعدادها لرفع المواكب المتجاوزة على الارصفة، فيما انتقد مواطنون استغلال الارصفة من قبل اصحاب المحال وبعض المواكب الحسينية كونها تسبّب أذى في طريق العامة .