رواية كفاح: جيفان "بيتهوفن" العراق

صمتت الأصوات في الخارج لكنها بداخله لا زالت تحكي رواية كفاح، الشاب جيفان، ابتلته العديد من الامراض اخرها الصمم، لتشابه قصته، قصة الموسيقار والمؤلف الالماني بيتهوفن، الذي لم يمنعه المرض من الإبداع، رغم كل الاعباء والمصاعب التي واجهته في الحياة.جيفان الذي يغسل كليتيه كل ثلاث وثلاثين ساعة، فتح باب التبرعات على مصراعيه، علّه يجد من ينقذه ليعود لوضعه الطبيعي.بصيص الامل، هو فطرة في نفس كل انسان، لو تخلى عنه لتخلى عن الحياة بأسرها، هذه هي كلمات جيفان التي اراد ايصالها لنا، بلحنه وعزمه على الاستمرار بهذه الحياة ، بلوحة مشرقة ملوّنة يمحى فيها الاسود والرمادي.