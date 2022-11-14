متقاعدو أمانة بغداد يطالبون بمستحقاتهم من قطع الأراضي

أمام مبنى أمانة العاصمة يرفع المتقاعدون مطلبهم، في محاولة منهم لأن لا يكونوا طي النسيان وتذهب حقوقهم.

وتطالب هذه الشريحة التي تقف محتجة أمام مبنى أمانة بغداد بأبسط حقوقها بالحصول على قطعة أرض بعد سنوات طويلة من الخدمة كما يقولون.

ويؤكّد هؤلاء المحتجّون أنّه رغم إمتلاكهم الكتب الرسمية التي تثبت إستحقاقهم إلّا أنّ أمانة بغداد تمنع عنهم ذلك الاستحقاق متهمين إياها بالمماطلة .

ويؤكّد المتقاعدون في أمانة بغداد عزمهم مواصلة التظاهر حتى تحقيق مطلبهم والمتمثل بالحصول على قطع الأراضي التي كانت مخصّصة لهم .