لا تأمين في العراق بسبب انعدام الثقة

يعزف الكثير من المواطنين عن التوجه نحو منظومة التأمين لضمان استرداد اموالهم في الحوادث، في وقت كشف فيه مختصّون بأنّ السبب الرئيسي يعود لعدم ثقة المواطن وتخوّفه من أغلب الشركات.

لا تأمين في العراق، فلا ثقة بين المواطن وشركات التأمين التي باتت منتشرة في الآونة الأخيرة، على عكس السابق حين كان المواطن يلجأ للتأمين كنظام ينقذه من الكوارث.

وتقول شركة التأمين العراقية باعتبارها جهة حكومية رسمية، بأنّ شركات التأمين الأهلية هي التي دفعت بالمواطنين للتخوّف والعزوف، كاشفة عن حوادث كان الأجدى بأصحابها اللجوء للتأمين بدل الخسارة الفادحة.

وبحسب إحصاءات فإنّ حجم التأمين في العام الفين وإثنين وعشرين بلغ مئتي مليون دولار، ليعد العراق واحدا من اضعف الدول المتواجدة في المنطقة العربية، بنسب تأمين قدرت بتسعة بالمئة للسيارات واقل من واحد بالمئة للصحي مقارنة بخمسة وثلاثين بمجمل التأمين في معظم الدول المجاورة.