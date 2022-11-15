عبد الله يواجه قساوة العيش بسبب إنفصال والديه

يواجه الطفل عبد الله قساوة العيش مشرّدا في شوارع الديوانية لعدّة أيام بسبب إنفصال والديه، فيما دعت مفوضية حقوق الإنسان الى ضرورة إيجاد دور خاصة بالمشردين لتأهيلهم.

بملامح وجهه البريئة والبسمة التي ترتسم على شفتيه.. هكذا يواجه الطفل عبد الله ذو العشرة أعوام، قساوة العيش مشردا لثلاثة ليال في شوارع الديوانية، بسبب إنفصال والديه وعدم إستقبالهما له خلال عطلة دار البراعم، التي تؤويه حاليا وتبدأ من مساء الخميس حتى صباح الأحد، ما يجبره على العيش مشرّدا.

منذ ثلاثة أشهر، دخل عبد الله دار الدولة لرعاية البراعم في الديوانية بقرار قضائي، ويبقى تحت رعايتها من الاحد الى مساء كلّ خميس ويتمّ تسليمه الى أحد أفراد عائلته من أجل الإندماج مع أسرته، لكنّه يبقى مشردا في الشوارع، مفوضية حقوق الإنسان من جانبها شدّدت على ضرورة إيجاد دور خاصّة بالمشرّدين تقوم برعايتهم وتأهيلهم نفسيا وصحيا لإعادة دمجهم في المجتمع.