سامراء: مشروع الكابل الضوئي يلتحق بالمشاريع المتلكئة

أضيف مشروع الكابل الضوئي الى المشاريع المتلكئة في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما طالب الأهالي الحكومة المحلية بالتدخّل وإنهاء ظاهرة تلكؤ المشاريع وتقديم الخدمات.

مشروع جديد يضاف إلى المشاريع المتلكئة في صلاح الدين، الكابل الضوئي والذي كان يتأمّل المواطن فيه تحسين خدمة الانترنت والاستغناء عن الابراج لما لها من أضرار إشعاعية بيئية وصحية خطيرة.

مشروع استثماري ما إن بدأ حتى انتهى وبقيت أعمدته تملأ أزقة الأحياء ليأتي مشروع لشركة آخرى بشبكة جديدة لا يبعد بضعة أمتار عن المشروع السابق ولم يلمس المواطن من المشروعين سوى الخراب من حفر الشوارع.

ومع بداية كلّ مشروع يتأمّل المواطن فيه تحسين واقعه الخدمي، لكن سرعان ما يصاب بخيبة أمل جديدة من فشل ذلك المشروع، فتعدّد شركات الاتصالات خلف إنتشار الكابينات من دون أي خدمة تذكر .