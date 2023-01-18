اربيل تحاول الضغط لتجيير قانون النفط والغاز

لا تزال الخلافات بين المركز والاقليم حول قانون النفط والغاز قائمة حتى اللحظة، فيما كشف نواب عن جدية الحكومة والبرلمان لانهاء الخلافات بشأن هذا الملف.

لا شيء يعلو فوق المصلحة الخاصة، شعار رفعته اربيل في سلسلة مفاوضاتها مع بغداد بما يخص الملفات العالقة لا سيما قانون النفط والغاز حيث تحاول اربيل استخدام وسائل متنوعة لتجيير القانون صوبها، نواب أكّدوا على ان الحكومة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الاتحادية ببطلان تصدير اربيل للنفط بمفردها.

منذ عام الفين وخمسة والى الان وقانون النفط والغاز حبيس إدراج البيت التشريعي دون إنجاز رغم وجود ثلاث مسودات للقانون وبصيغ مختلفة، نواب كشفوا عن جدية الحكومة وخصوصاً تحالف إدارة الدولة على إنهاء هذا الملف خلال الدورة النيابية الحالية.

ورغم الخلاف وعدم الاتّفاق بين المركز والاقليم حول الملفّات العالقة، الا أنّ الحوارات لا تزال قائمة بين الطرفين عبر تناقل الوفود المفاوضة من والى بغداد.