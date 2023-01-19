كربلاء: الفلاحون يطالبون بالاستفادة من مياه السيول وخزنها

طالب فلاحو محافظة كربلاء الحكومة والجهات المعنية بالاستفادة من مياه السيول وخزنها لمواجهة شح المياه في الصيف القادم، فيما دعا قائممقام قضاء عين التمر بإنشاء سدود وأحياء البحيرات.

عد هطول الأمطار الغزيرة وموجة السيول التي اجتاحت صحراء غرب كربلاء، طالب عدد من أصحاب المزارع الحكومة بالاستفادة من مياه السيول وخزنها عن طريق إنشاء سدود لإنهاء ازمة الجفاف التي تهدّد البلاد.



قائممقام قضاء عين التمر يؤكّد أنّ موجة السيول التي اجتاحت القضاء غيّرت واقع الأودية والمناطق التي كانت تعاني من شح المياه لتتحوّل الى واحة خضراء، مطالبا الجهات المعنية بإنشاء سدود وأحياء البحيرات والمستنقعات المائية.