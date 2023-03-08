ديالى..تحذيرات من الانفلات الأمني ومطالبات بتغييرات جوهرية

شرارة التوتر تعود الى ديالى، هجمات دموية اصابعها مجهولة اخرها ادت الى استشهاد واصابة عشرة اشخاص من أسرة واحدة بينهم نساء شرقي المحافظة وسط تزايد المطالبات الشعبية بإعلان ديالى منزوعة السلاح.مراقبون للشأن السياسي والأمني وصفوا ما تشهده ديالى بالامر الخطير سببه السلاح المنفلت الذي يهدد السلم الأهلي، مع وجود تراخ في الملف الأمني ، داعين الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الخروقات، التي تهدد السلم المجتمعي وتهدف إلى الاقتتال الأهلي، لافتين الى ان الهجمات الاخيرة تحمل طابعاً إرهابياً، وان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه بفتح تحقيق فوري بمجريات ما حصل وتقديم تقرير خلال الساعات المقبلة.الأوساط الشعبية في ديالى دعت الى تغييرات أمنية عاجلة، وإقالة المسؤولين الحاليين ، وإعلان حالة الطوارئ ، وتسليم إدارة الملف الأمني لشخصية عسكرية مهنية واجبها حفظ الأمن وضبط الحدود.