مطالبات بانجاز قانون الخدمة المدنية وتعديل سلّم الرواتب

الغاء الامتيازات وتعديل سلم الرواتب بما يضمن العدالة للجميع، قانون الخدمة المدنية ينتظر الشارع انجازه لحظة بلحظة، كونه يهم شريحة واسعة الا وهي الموظفين، وتحديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة .ويصطدم هذا القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، بحسب مراقبين طالبوا بعدم تحويله الى الدورات النيابية المقبلة.وبحسب النسخة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فان ادنى راتب للدرجة العاشرة حدد باربعمئة وخمسة وعشرين الفا، فيما ستمنح مخصصات بنسبة خمسين بالمئة تحت مسمى تحسين المعيشة للموظفين.