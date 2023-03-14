منطقة سبع قصور تعاني من سوء الخدمات والاهالي يناشدون الحكومة بالتدخل

يبدو هذا المكان وكأنّه منطقة نائية، لا خدمات ومن دون بنى تحتية تسهّل العيش على اهالي المنطقة، يشكو المواطنون هنا من سوء الخدمات بشكل مستمر.ولا يطلب الساكنون في منطقة سبع قصور سوى تحسين واقع الخدمات مؤكّدين ضرورة تدخل الجهات الحكومية لانقاذهم من هذا الواقع .وتعاني أغلب مناطق بغداد من سوء الخدمات الذي صار واقعا يعيشه المواطنون دون حلول جذرية.