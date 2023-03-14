مواطنون يشكون تردي الخدمات الصحية في قضائي بلد والدجيل

واقع صحي مترد يعيشه الأهالي جنوب صلاح الدين فهنا في قضاء بلد يعاني المواطنون من سوء الخدمات التي يقدمها المستشفى الذي تأسس منذ سبعينيات القرن الماضي.أما المشهد في قضاء الدجيل الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من مئة وعشرين الف نسمة فيعكس اطلال مستشفيات متلكئة منذ أكثر من عشرة أعوام بقيت حتى يومنا هذا.أكثر من عشرة أعوام وما زال أهالي الدجيل يناشدون بإنجاز مستشفياتهم المتوقفة كذلك الحال في قضاء بلد الذي يشهد تردياً بواقعه الصحي بسبب تهالك مستشفاه ولسان حال الأهالي يقول قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.