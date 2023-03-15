منطقة الثعالبة تتحوّل الى مستنقعات مائية نتيجة تهالك الخدمات

في منطقة الثعالبة، تحديدا المربع الذهبي والذي سمي بهذا الاسم كونه حظي بالخدمات مؤخراً. لكن بعد موجة امطار قصيرة تحوّل المنظر الذي تشاهدونه الى فيضانات في الشوارع بالاضافة للتكسّرات بالطريق.ويشكو الاهالي هنا من رداءة نوعية الخدمات المقدمة لمنطقتهم، فيما اشاروا الى انّ الغاية من هذه الاعمال هي مجرّد الاستعراض امام الكاميرات.وتنتقد الاوساط الشعبية بصورة مستمرّة اعمال دوائر البلدية خاصة تلك المتعلّقة بتنفيذ المشاريع الخدمية التي غالبا ما تتهالك بعد وقت قصير من اكتمالها.