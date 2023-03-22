كيف استقبلت أم عمر عيد الام في بسطتها؟

في عيد الام، تقضي ام عمر وقتها تنتظر بيع ما تعرضه في بسطتها البسيطة، ورغم ذلك إلا انها تبدو فرحة بهذا اليوم.تشرح هذه المرأة كيف يستقبل اولادها هذا اليوم محتفين بها وتذكر في سياق حديثها كيف كانت تحتفل بأمّها في مثل هذا اليوم.وتبقى الام هي الاختلاف الوحيد الذي يكسر كل قاعدة ، فكل عام وجميع الامهات بالف خير.