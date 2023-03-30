بغداد أجمل: افتتاح شارع ومتنزه "الجوادر"

عقب تأهيلهما وتزيينهما بالزهور والنشرات الملونة افتتحت امانة بغداد شارع ومتنزه الجوادر بمدينة الصدر، فيما رحب الاهالي بتلك الخطوة مطالبين بالالتفات لبقية المناطق التي وصفوها بالمحرومة





ضمن حملة بغداد اجمل التي اطلقها رئيس الوزراء في الذكرى المئوية لتأسيس امانة بغداد، تم افتتاح شارع ومتنزه الجوادر بمدينة الصدر بعد تأهيلهما بشكل كامل



وتتضمن هذه الحملة تطوير شارع ابو نؤاس ومتنزهات العاصمة والتقاطعات والجزرات الوسطية والساحات العامة، ناهيك عن العشرات من المرافق السياحية والاماكن الترفيهية التي سيتم افتتاحها في القريب العاجل.