أسعار اسواق الجملة في بغداد تحت مجهر المراقبة

في الوقت الذي يشكو المواطن من غلاء اسعار المواد الغذائية بصورة عامة والذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك الدوائر الرقابية في وزارتي التجارة والداخلية نظمت حملة لمراقبة اسواق الجملة في جانبي العاصمة بهدف ايقاف جماح التجار المتلاعبين بالاسعار في وقت سبقتها مبادرة فتح المنافذ التجارية الحكومية ماقلل العبء على المواطنمواطنون ارجعوا اسباب ارتفاع الاسعار في الاسواق الى تذبذب اسعار الدولار وتباينه ففي اليوم الواحد يتغير سعر الصرف في السوق الموازي اكثر من مرة ماتسبب بغلاء فاحش في الاسعار