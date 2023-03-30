قانون سلم الرواتب الجديد بين التجهيز والتمرير

حتى الان لم تنته الامانة العامة لمجلس الوزارء من التعديلات على سلم الرواتب الجديد، فيما يؤكد البيت التشريعي على ضرورة اجراء التعديلات مع موازنة العام الحالي .





لغاية الان لم يصل قانون سلم الرواتب الى البيت التشريعي ، اذ لايزال في ادراج الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتحديد عند اللجان المختصة، بالمقابل يعتزم البرلمان تمريره مع الموازنة في سلة واحدة







اللجان النيابية المختصة تقول بان قانون سلم الرواتب هو مستقل عن قانون الموازنة، وهذا يعني ان الارضية مهيأة لتمريره دون اي عراقيل، كما تشير الترجيحات الى وصوله الاسبوع المقبل الى البرلمان .