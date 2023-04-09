المسيحيون يقيمون قداس عيد القيامة بأجواء الفرح

في بغداد .. داخل الكنائس يقام قداس عيد القيامة، إذ يحتفل المسيحيون في هذه المناسبة في أجواء تلمؤها البهجة والفرح، رافعين امنياتهم ودعواتهم التي تركز على تحقق الامان والمزيد من الاستقرار للبلاد.ويأمل المسيحيون أن تكون مثل هذه المناسبات نافذةً للتلاحم والتآخي بين مكوّنات الشعب بما ينسجم وتعزيز قيم التعايش السلمي.وتحتفل الطوائف المسيحية بعيد الفصح أو القيامة ويستذكر المسيحيون فيه قيامة السيد المسيح بعد ثلاثة ايام على صلبه وموته، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمرّ اربعين يوماً.