اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في بغداد

لم ينعم سكان حي دجلة التابع لمنطقة الدورة بنوم هانئ بسبب عملية تبادل إطلاق نار بين القوات الامنية الماسكة للارض وعناصر تابعة لجهات متنفذة بسبب قطعة ارض تعود لاحد المواطنين كانت قد استولت عليها تلك الجهات بقوة السلاح.ويذكر ان مسلسل الخروقات الامنية ومحاولة بعض الأطراف السيطرة على أراض بغير وجه حق قد يتكرر اذا لم يكن للجهات الحكومية دور في بسط الامن ومنع تدهوره لمرحلة استخدام السلاح وتهديد الامنين وسلب ممتلكاتهم.