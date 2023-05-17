عمال الشورجة.. سنوات من الكفاح والعمل يقابلها مستقبل مجهول

سنوات من العمل الشاق يقضيها عمال منطقة الشورجة قلب بغداد التجاري، دون حقوق ولو بسيطة تكفل لهم حياة كريمة بعد عدم قدرة اعانة اجسادهم لهم.

ظروف الحياة وعدم توفر فرص عمل أمام هذه الشريحة لربما كان ابرز الاسباب التي دفعتهم لهذه المهنة الشاقة.