الديوانية.. مزارعو الحنطة ينتقدون غياب الدعم الحكومي

يتفقد المزارع علي سنابل الحنطة هذا الموسم في حقول مزارع قضاء الشامية غربي الديوانية، وعلى الرغم من وفرتها إلا انها لا تسد ديون المزارعين بغياب الدعم الحكومي.تم زراعة أكثر من اربعمئة إلف دونم زراعي من محصول الحنطة وتسويق مئة واربعين ألف طن حتى الان، مع انحسار المساحات المزروعة بسبب الجفاف، بحسب مديرية زراعة المحافظة.