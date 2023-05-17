انتشار غير مسبوق للنوادي الليلية في العاصمة

تنتشر بشكل غير مسبوق النوادي الليلية في العاصمة، في ما يلقي كثيرون بالمسؤولية على الجهات المعنية لتلكؤها في حسم موضوع الاجازات ومراقبة عمل هذه النوادي.

في كل مرة يدور الحديث عن النوادي التي تنتشر بشكل ملحوظ في العاصمة، ويجري التركيز على ما اذا كانت تحمل اجازة ترخيص، ويتكرر هذا الامر مع كل حملة اغلاق تشنها الجهات المعنية .



تمكنا من الدخول الى احد هذه الاماكن واستمعنا الى مبررات أصحابها في الاستمرار بالعمل.

وانتقد الكثير من المواطنين انتشار هذه النوادي داخل المدن والمناطق السكنية، فيما أكدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة.



ويرى كثيرون أن اعادة تنظيم عمل النوادي يحتاج الى وضع قوانين جديدة من شأنها حل الكثير من الاشكالات القائمة.