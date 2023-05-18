المحاصيل الزراعية تتعرض للحرق مع بدء موسم الحصاد

ما ان اعلنت الجهات الحكومية عن وصول البلاد الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة حتى بدأ مسلسل الحرائق يعود الى الواجهة مجددا في مشهد يتكرر كل سنة. وزارة الزراعة ارجعت الاسباب الى الطرق الخاطئة في تنظيف الاراضي.جمعية الفلاحين فندت تصريحات وزارة الزراعة بشأن اسباب الحرائق معتبرة تلك الحوادث اما عرضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة او بفعل عناصر اجرامية.